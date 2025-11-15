Siverek'te JASAT Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde JASAT ekipleri "6136 SKM" kapsamında Bucak ve Karacadağ Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından 4 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Ekipler tarafından 4 adreste icra edilen aramalarda; 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Mauser piyade tüfeği, 4 kalaşnikof şarjörü, 266 adet değişik çap ve ebatta fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA