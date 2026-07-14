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Siverek'te iki grup arasında kavga: 2 yaralı

Siverek'te iki grup arasında kavga: 2 yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Hacıömer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada R.S. (38) ile M.S. (22) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan şahısların tespit edilmesi ve olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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