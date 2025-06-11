Siverek'te Fırtına Çatıları Uçurdu, Tarlalarda Zarar Açtı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen fırtına, birçok evin çatısını uçururken, mercimek ekili tarlalarda ciddi zarara neden oldu. Fırtınada can kaybı veya yaralanma olmadı, ancak mahalle sakinleri temizlik ve onarım çalışmalarına başladı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu.
Ortataşlı Mahallesi'nde aniden bastıran fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçarken, mercimek ekili tarlalarda ciddi zarar meydana geldi. Rüzgarın şiddetiyle bir araç da hasar gördü.
Fırtına sonrası mahalle sakinleri zor anlar yaşarken, hasar gören alanlarda vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik ve onarım çalışmalarına başladı. Fırtınada ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa