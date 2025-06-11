Siverek'te Fırtına Çatıları Uçurdu, Tarlalarda Zarar Açtı

Siverek'te Fırtına Çatıları Uçurdu, Tarlalarda Zarar Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen fırtına, birçok evin çatısını uçururken, mercimek ekili tarlalarda ciddi zarara neden oldu. Fırtınada can kaybı veya yaralanma olmadı, ancak mahalle sakinleri temizlik ve onarım çalışmalarına başladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu.

Ortataşlı Mahallesi'nde aniden bastıran fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçarken, mercimek ekili tarlalarda ciddi zarar meydana geldi. Rüzgarın şiddetiyle bir araç da hasar gördü.

Fırtına sonrası mahalle sakinleri zor anlar yaşarken, hasar gören alanlarda vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik ve onarım çalışmalarına başladı. Fırtınada ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler

Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler
Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek

Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek
Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit

Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
Yangında tüm ailesini yitirdi! Facianın yaşandığı gün eşine otomobil almış

Eşine sürpriz yaptığı gün tüm ailesini kaybetmiş
Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor

Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Savaşın izlerini silecek hamle! İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de savaşın izlerini silecek dev bir adım daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.