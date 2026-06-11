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Derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki Hüseyin Kaçın, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde derede boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuk, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 28 Mayıs günü Siverek-Çermik kara yolunun 5'inci kilometresindeki kırsal Delik Deresi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, serinlemek için dereye giren Hüseyin Kaçın, suda boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden arkadaşları, bir süre suda çırpınan Kaçın'ı çıkardıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan çocuğu Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede 13 gündür tedavisi devam eden Kaçın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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