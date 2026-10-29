Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Siverek'te arazi anlaşmazlığında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siverek'te arazi anlaşmazlığında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı. Gürakar Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, Siverek'in Gürakar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım

Canlı yayında olay sözler: Yakacağım kendimi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları

3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları
Mankenler kraliçesi Aslı Baş’ın babası: Kızım cinayete kurban gitti

Mankenler kraliçesinin babası sözleriyle yürek dağladı
İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı

Gençler besmele çekip kaçarken o kovaladı
Hatay'da yük treni otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Faciaya kıl payı! Bu araçtakiler sağ çıktı

İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması

Tüyleri diken diken eden görüntü!
Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç

Çöken peribacasından ilk görüntüler! Kayanın altında kaldı
Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar

Yer Konya! Bu yıl da aynısı oldu