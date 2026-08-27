Şanlıurfa'da Hırsızlık Hükümlüsü JASAT Operasyonuyla Yakalandı
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.İ.'yi Siverek ilçesinde JASAT operasyonuyla yakaladı. Şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "Hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 5 yıl 1 ay 7 gün hapis cezası bulunan Ş.İ. isimli şahıs, Siverek ilçesinde JASAT ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı