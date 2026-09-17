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Siverek’te 25’er yıl hapis cezasıyla aranan 2 firari yakalandı

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Siverek’te 25’er yıl hapis cezasıyla aranan 2 firari yakalandı
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan haklarında 25’er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan haklarında 25'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, haklarında "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan 25'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahsın saklandıkları adres tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla 2 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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