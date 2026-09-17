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Siverek’te 22 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

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Siverek’te 22 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, hakkında "Hırsızlık" suçundan 22 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hakkında "Hırsızlık" suçundan 22 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "Hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 22 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan S.T.'nin Siverek ilçesinde olduğu belirlendi.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince gerçekleştirilen kolluk faaliyeti sonucunda yakalanan S.T., adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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