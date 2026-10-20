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Siverek'te 16 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı

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Siverek'te 16 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 16 yaşındaki bir kız çocuğunun istismar edilerek fuhşa zorlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun istismar edilerek fuhşa zorlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Siverek'te 16 yaşındaki bir kız çocuğunun istismara maruz bırakıldığı ve fuhşa zorlandığı yönündeki şikayet üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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