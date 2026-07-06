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Siverek'te 10 yıl hapis cezası bulunan yağma hükümlüsü yakalandı

Siverek'te 10 yıl hapis cezası bulunan yağma hükümlüsü yakalandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 'Yağma' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında "Yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Yağma" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S. isimli şahsın Siverek'te bulunduğu tespit edildi.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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