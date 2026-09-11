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Siverek Cezaevi’nde korkutan yangın: 13 mahkum dumandan etkilendi

Siverek Cezaevi’nde korkutan yangın: 13 mahkum dumandan etkilendi
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan ceza infaz kurumundaki bir koğuşta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan ceza infaz kurumundaki bir koğuşta çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında dumandan etkilenen 13 mahkum hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Siverek Ceza İnfaz Kurumu T2 Cezaevi'nde bulunan bir koğuşta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koğuşta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına cezaevi personeli tarafından müdahale edilirken, alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 13 mahkum, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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