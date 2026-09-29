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Siverek-Çermik karayolunda yoldan çıkan otomobilde 3 kişi yaralandı

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Siverek-Çermik karayolunda yoldan çıkan otomobilde 3 kişi yaralandı
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Siverek-Çermik karayolunun 20. kilometresinde otomobilin yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Çermik karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.S. (50) yönetimindeki 06 JF 534 plakalı otomobil, Çermik istikametinden Siverek yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı.

Kazada araç sürücüsü S.S. ile araçta yolcu olarak bulunan N.S. (47) ve F.S. (14) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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