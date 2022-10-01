Sivastopol'de inişe geçen uçak alev aldı 3. Sayfa Haberleri Kırım Yarımadası'nda yer alan liman kenti Sivastopol'de Belbek Havalimanı'nda bir uçak inişe geçtiği sırada alev aldı. Kırım Yarımadası'nda yer alan liman kenti Sivastopol'de Belbek Havalimanı'nda bir uçak inişe geçtiği sırada alev aldı. Kırım Yarımadası'nda yer alan liman kenti Sivastopol'de Belbek Havalimanı'nda bir uçak inişe geçtiği sırada pistin dışına çıkarak alev aldı. Olayın ardından Sivastopol Valisi Mihail Razvoyajev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belbek Havalimanı'nda acil durum. Kurtarma ekiplerine göre bir uçak iniş yaptığı sırada pistten çıkarak alev aldı. Şu anda itfaiye ekipleri olay yerinde çalışıyor. Sakin olmanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sivastopol Kırım 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sivastopol'de inişe geçen uçak alev aldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.