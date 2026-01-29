Sivas'ta yolcu otobüsü zincirleme trafik kazasına karıştı

Sivas'ta bir yolcu otobüsü ile otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralıların olduğu öğrenildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. - SİVAS