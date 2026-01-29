Haberler

Sivas'ta yolcu otobüsü zincirleme trafik kazasına karıştı

Sivas'ta yolcu otobüsü zincirleme trafik kazasına karıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sivas'ta bir yolcu otobüsü ile otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralıların olduğu öğrenildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor

Piyasalar yangın yeri! Rekor üstüne rekor kırılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeşilçam'ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

Yeşilçam'ın yıldızının acı çığlığı: Yaşam mücadelesi veriyorum
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı

Onu daha önce böyle görmediniz! Tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
Yeşilçam'ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

Yeşilçam'ın yıldızının acı çığlığı: Yaşam mücadelesi veriyorum
Kolombiya'da uçak düştü, kurtulan yok

Yolcu uçağı düştü, kurtulan yok! Meclis üyesi de içindeydi
Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber