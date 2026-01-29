Sivas'ta yolcu otobüsü zincirleme trafik kazasına karıştı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa