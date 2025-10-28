Sivas'ta Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
Sivas-Kayseri karayolu üzerindeki Aksu yol ayrımında meydana gelen zincirleme kazada 5 araç karıştı. 16 ASN 532 plakalı BMW marka otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Sivas- Kayseri karayolu, Aksu yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, E.E. idaresindeki 16 ASN 532 plakalı BMW marka otomobil, hızla kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Olayda 58 AEF 562 plakalı Opel marka otomobil, 58 AGY 123 plakalı Opel marka otomobil, 58 BU 606 plakalı Nissan marka otomobil ve 58 AAH 302 plakalı Volkswagen marka otomobil hasar gördü. Kazada 16 ASN 532 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa