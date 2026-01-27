Haberler

Sivas'ta yolcu midibüsü kara saplandı, mahsur kalanları muhtar kurtardı

Güncelleme:
Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yol alan bir yolcu midibüsü, yolda kalınca muhtar İsa Oğuz, traktörüyle kapanan yolu açarak midibüsü kurtardı. Mahsur kalan aracın sürücülerine dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Sivas'ta kara saplanan yolcu midibüsü mahsur kaldı. Durumu öğrenen bir muhtar, kendi traktörüyle kapanan yolu açarak midibüsü saplandığı yerden kurtardı.

Sivas'ta son günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara da sebep oldu. Altınyayla ilçesi ile Sivas kent merkezi arasında sefer yapan yolcu midibüsü, Ulaş ilçesi Kazanpınar köyü yakınlarında yolda kaldı. Tipi nedeniyle yolda biriken kar kütlesine takılan midibüs, hareket edemedi. Yolun kapandığı bilgisini alan Kazanpınar köyü muhtarı İsa Oğuz, traktörü ile kapanan yolu açtı. Otobüsü saplandığı kardan halat ile çeken muhtar, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye ulaşan karla mücadele ekipleri, kapanan yolda çalışma başlattı. Mahsur kalan midibüsü bulunduğu yerden kurtaran Kazanpınar Köyü Muhtarı İsa Oğuz, sürücülerin zorunlu kalmadıkça bu yolu kullanmaması gerektiğini söyledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
