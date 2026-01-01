Olumsuz hava şartları nedeniyle Sivas'ta eğitime 1 gün daha ara verildi

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Valilik, 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 1 gün daha eğitime ara verildiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda Sivas'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışının gece saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kuvvetli buzlanma riskinin oluştuğu bildirildi. Muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi ve tedbir amaçlı olarak Sivas Valiliği, il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 02 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada ise kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile rehberlik araştırma merkezlerinin de tatil kapsamında olduğu belirtildi. Valilik kararına göre, eğitime ara verilen gün içinde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın kamu personeli, malül ve engelli çalışanlar, ağır kronik rahatsızlığı bulunanlar ile hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin izin durumunun ise ilgili birim amirlerince değerlendirileceği ifade edildi. - SİVAS