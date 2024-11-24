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Sivas'ta Yoğun Kar Nedeniyle Tır Yoldan Çıktı

Sivas'ta Yoğun Kar Nedeniyle Tır Yoldan Çıktı
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Şarkışla ilçesinde yoğun kar ve fırtına sebebiyle virajı alamayan tır yoldan çıktı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yoğun kar ve fırtına nedeniyle virajı alamayan tır yoldan çıktı. Kazad tır sürücüsü yaraladı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Sivas-Şarkışla yolu üzerinde bulunan Elmalı Köyü yakınlarında meydana geldi. Kar ve fırtına nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşmasına bağlı olarak M.G. (59) idaresindeki 38 AJG 323 plakalı tır, virajı alamayarak yoldan çıktı. Kazada yaralanan M.G., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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