Sivas'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu 3 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Sivas'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu 3 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
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Sivas'ın Gürün ilçesinde arazide otlayan büyükbaş hayvan sürüsüne yıldırım isabet etti. Olayda 3 büyükbaş hayvan telef olurken, çoban yaralandı. Yaralı çobanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sivas'ta arazide otlayan büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 büyükbaş telef oldu.

Edinilen bilgilere göre olay Gürün ilçesine bağlı Beypınar köyünde meydana geldi. Arazide otlayan büyükbaş hayvan sürüsü, aniden şiddetini artıran yağmura yakalandı. Köye dönüş yolunda sürüye yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu. Şoka giren çoban için ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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