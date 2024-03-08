Sivas'ta Yayaya Yaya Geçidinde Kamyon Çarptı

Sivas'ta yayaya yaya geçidinde kamyon çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta meydana gelen kazada yaya geçidinde yayaya kamyon çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi. Altuntabak Mahallesi 56. Sokakta meydana gelen olayda kavşağa kontrolsüzce giren bir kamyonun karşıdan karşıya geçmekte olan kadına çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle yere yığılırken kamyonda bulunanların aşağıya inerek kadına yardım etmeye çalıştı görüldü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS