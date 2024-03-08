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Sivas'ta Yayaya Yaya Geçidinde Kamyon Çarptı

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Sivas'ta meydana gelen kazada yaya geçidinde yayaya kamyon çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ta yayaya yaya geçidinde kamyon çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta meydana gelen kazada yaya geçidinde yayaya kamyon çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi. Altuntabak Mahallesi 56. Sokakta meydana gelen olayda kavşağa kontrolsüzce giren bir kamyonun karşıdan karşıya geçmekte olan kadına çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle yere yığılırken kamyonda bulunanların aşağıya inerek kadına yardım etmeye çalıştı görüldü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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