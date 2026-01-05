Haberler

Müstakil evde yangın çıktı, mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Güncelleme:
Sivas'ta bir evde çıkan yangında 90 yaşındaki A.P. mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaşlı adam, hastaneye sevk edildi.

Sivas'ta müstakil bir evde çıkan yangında yaşlı adam mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaşlı adam ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 38'nci sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin 2'nci katından dumanlar yükseldi. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı evde 90 yaşındaki A.P.'nin mahsur kaldığını öğrenen ekipler, yaşlı adamı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu evden çıkarılan yaşlı adam, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi aciline kaldırıldı. Yangını kontrol altına alarak söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
