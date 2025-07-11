Sivas'ta Yağdonduran Tüneli'nde Göçük: İki İşçi Kurtarıldı

Sivas'ta bulunan Yağdonduran Tüneli çevresinde yürütülen çalışmalar sırasında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kalan 2 kişi kurtarılarak hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas- Malatya karayolu, Yağdonduran Tüneli çevresinde meydana geldi. İddiaya göre tünel çevresinde yürütülen çalışmalar sırasında toprak kaydı. Toprak kayması sonucu iki işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD personellerince yapılan çalışma sonucu kurtarılan iki işçi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. - SİVAS