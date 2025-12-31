Haberler

Sivas'ta yılbaşı öncesi narkotik operasyonu: 3 tutuklama

Sivas'ta yılbaşı öncesi narkotik operasyonu: 3 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta yılbaşı öncesi düzenlenen narkotik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 80 bin 170 adet sentetik ecza hapı ve 3,19 gram esrar ele geçirildi. Üç şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta yılbaşı öncesi narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Yapılan adli aramalarda 80 bin 170 adet sentetik ecza hapı ve 3,19 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'zehir tacirleri' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin 28-29 Aralık 2025 tarihlerinde yürüttüğü teknik ve saha çalışmalarında, yılbaşına özel üretilen ve kentte satışa sunulması planlanan uyuşturucu ve uyarıcı maddeler tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen narkotik polisleri, 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan adli aramalarda ise 80 bin 170 adet sentetik ecza hapı ve 3,19 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 7 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) ve 191. maddesi (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma) suçları çerçevesinde işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğer şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulanarak, "Gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemeye çalışan suç odaklarına asla müsamaha gösterilmeyecektir" denildi.

Operasyonla ilgili gelişmelerin takip edildiği, uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelenin aralıksız devam edeceği bildirildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi

Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı

Ünlü sanatçı kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı
Galatasaray MCT Technic'in yeni başantrenörü belli oldu

Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu! 5 Ocak'ta göreve başlıyor
Elazığ'da 7 bin 500 yıllık taş mühür bulundu! Anlamı hayrete düşürdü

O ilimizde tam 7 bin 500 yıllık tarihi keşif! Anlamı hayrete düşürdü
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası