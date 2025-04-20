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Sivas'ta Trafik Kazası: Araç Tarlaya Uçtu, 5 Yaralı

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Sivas'ın Çeltek köyü yakınlarında virajı alamayarak tarlaya uçan otomobil, defalarca takla attı. Kazada 1 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor.

Sivas'ta virajı alamayarak tarlaya çan araç defalarca takla attı, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas'a bağlı Çeltek köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Yıldız Beldesi istikametine gitmekte olan Ş.A. (27) sevk ve idaresindeki 06 DR 0058 plakalı Opel marka otomobil, virajı dönerken yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Birkaç takla atıp duran araçta bulunan sürücü Ş.A., kocası; O.A.(30), çocukları; R.R.A.(7) R.A.(4), ve 1 yaşındaki A.M.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslılarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. 1 yaşındaki A.M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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