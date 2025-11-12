Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Suşehri ilçesi Kekeç köyü mevkiinde meydana geldi. Yunus Kayışoğlu (56) idaresindeki 16 AKE 885 plakalı otomobil ile M.T. (39) idaresindeki 61 DJ 029 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Yunus Kayışoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, M.T. ile A.T. yaralandı. Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SİVAS