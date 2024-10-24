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Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Kazada karı-koca olduğu öğrenilen F.Ç. yaralanırken, sürücü Rahmi Çelik hayatını kaybetti.

Sivas'ta trafik kazası karı kocayı birbirinden ayırdı

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla İlçesi'nde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas'ın Altınyayla İlçesi'ne bağlı Deliilyas Beldesi civarında meydana geldi. Kazada Rahmi Çelik idaresindeki 50 ED 837 plakalı otomobil Altınyayla istikametine seyir halindeyken, aynı istikamette giden E.Ç. idaresindeki 58 HK 021 plakalı Volkswagen marka otomobil ile çarpıştı. Vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan karı-koca olduğu öğrenilen F.Ç. yaralanırken, sürücü Rahmi Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - 3.Sayfa

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