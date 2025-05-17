Sivas'ta Tır ve Pikap Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü

Sivas'ta Tır ve Pikap Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ve pikap çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü hayatını kaybederken, tır sürücüsü yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta tır ve pikabın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybeti.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ın İmranlı ilçesi Kanlıarmut Geçidi'nde meydana geldi. F.A. (32) idaresindeki 58 ADT 297 plakalı tır ile M.Y.(51) idaresindeki 61 AEC 578 plakalı pikap ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Kazada pikap sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken tır sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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