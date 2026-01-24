Haberler

Tipide ahıra saklanan köpek kapıya sıkıştı

Güncelleme:
Sivas'ın Bayındır köyünde etkili olan tipiden kaçan sahipsiz bir köpek, ahıra sığındı ancak kapıya sıkıştı. Durumu fark eden Mustafa Çakır, köpeği kurtardı.

Sivas'ta bir köyde etkili olan tipiden kaçmak isteyen sahipsiz köpek ahıra sığındı. Ahırdan çıkmak isteyen köpek, kapıya sıkıştı.

Sivas'ta dün gün boyu kar yağışı etkili olurken, bazı kesimlerde tipi etkisini gösterdi. Altınyayla ilçesine bağlı Bayındır köyünde şiddetini artıran tipi sonrası sahipsiz bir köpek korunacak yer aradı. Mustafa Çakır'a ait ahıra giren köpek, çıkmaya çalıştığı esnada kapıya sıkıştı. Mahsur kalan köpeği sesini duyan Mustafa Çakır, vücudu parmaklığa sıkışan köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

"Zor da olsa köpeği çıkardım"

Köpeği gördüğünde şaşırdığını söyleyen Mustafa Çakır, "Dün başlayan şiddetli fırtınanın ardından sokak köpekleri sığınacak yerler aramış. Benim ahırımın kapısında bir köpek sıkışmıştı. Köpeğin sahibini bulmak için köy grubuna attım. Köpeğin canı acıdığı için beni ısırıyordu. Köpeğin sahibi çıkmayınca zor da olsa köpeği çıkardım. Köpek de çok şükür sağ salim çıktı. Fırtına ve tipilerde halk olarak biraz daha duyarlı olmamız lazım" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
