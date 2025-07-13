Sivas'ta Takla Atan İki Kişi Yaralandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen kazada, baba ve oğlu takla atan otomobilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sivas'ta bir otomobil takla attı, içerisinde bulunan baba ile oğlu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Gürün ilçesi Ziyaret Mevkii'nde meydana geldi. Y.K. (30) idaresindeki 06 PGP 437 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Taklalar atarak durabilen araçta sürücü ile A.K. (63) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa