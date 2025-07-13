Sivas'ta Takla Atan İki Kişi Yaralandı

Sivas'ta Takla Atan İki Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen kazada, baba ve oğlu takla atan otomobilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta bir otomobil takla attı, içerisinde bulunan baba ile oğlu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Gürün ilçesi Ziyaret Mevkii'nde meydana geldi. Y.K. (30) idaresindeki 06 PGP 437 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Taklalar atarak durabilen araçta sürücü ile A.K. (63) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi

"47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangın faciasında kızını kaybeden anne feryat etti: Saç telini kavanozda saklıyorum

Acılı anne sanıkların yüzüne bakarak feryat etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.