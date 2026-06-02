Serinlemek için girdiği ırmakta mahsur kaldı, AFAD ekipleri kurtardı

Sivas'ta serinlemek için girdiği ırmakta mahsur kalarak ağaca tutunan bir kişi, AFAD ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, merkeze bağlı Hayranlı köyünde meydana geldi. Serinlemek için Yıldız ırmağına giren vatandaş, bir süre sonra mahsur kaldı. Mahsur kalan kişinin yanında bulunan arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yağışlar nedeniyle su seviyesinin arttığı Yıldız ırmağına bot indiren ekipler, şahsa ulaşarak bulunduğu yerden kurtardı. - SİVAS

