Serinlemek için girdiği ırmakta mahsur kaldı, AFAD ekipleri kurtardı
Sivas'ın Hayranlı köyünde serinlemek için Yıldız ırmağına giren bir kişi, su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı. AFAD ekipleri botla müdahale ederek kişiyi kurtardı.
Edinilen bilgilere göre olay, merkeze bağlı Hayranlı köyünde meydana geldi. Serinlemek için Yıldız ırmağına giren vatandaş, bir süre sonra mahsur kaldı. Mahsur kalan kişinin yanında bulunan arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yağışlar nedeniyle su seviyesinin arttığı Yıldız ırmağına bot indiren ekipler, şahsa ulaşarak bulunduğu yerden kurtardı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı