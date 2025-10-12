Haberler

Sivas'ta Sebze Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Kurtarıldı

Sivas'ta Sebze Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkan sebze yüklü tır devrildi. İçinde sıkışan sürücü, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yağışın etkisiyle kontrolden çıkan sebze yüklü tır devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü, ekiplerin uzun süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi D-100 Karayolu Aşağıkale Mahallesi Tünel mevkiinde meydana geldi. Y.Y. idaresindeki 31 AKZ 263 plakalı sebze yüklü tır, sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak Kelkit Çayı kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen tırda sıkışan sürücü Y.Y.'yi kurtarmak için ekipler seferber oldu. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmasının ardından sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Esir takası öncesi skandal görüntüler! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence

Esir takası öncesi skandal! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu

2 ülke araya girdi, dünyayı tedirgin eden çatışma son buldu
Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçelilere 'Keşke gitmeseydi' dedirten gol

Fenerlileri kahreden gol
Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.