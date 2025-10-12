Sivas'ta Sebze Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Kurtarıldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yağışın etkisiyle kontrolden çıkan sebze yüklü tır devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü, ekiplerin uzun süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi D-100 Karayolu Aşağıkale Mahallesi Tünel mevkiinde meydana geldi. Y.Y. idaresindeki 31 AKZ 263 plakalı sebze yüklü tır, sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak Kelkit Çayı kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen tırda sıkışan sürücü Y.Y.'yi kurtarmak için ekipler seferber oldu. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmasının ardından sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS