Sivas'ta refüjdeki ağaca çarpan araç yan yattı, sürücü dahil 4 kişi yaralandı

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Sivas'ta refüjde ağaca çarparak yan yatan hafif ticari araçta sürücü dahil 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. V.S. idaresindeki 41 JB 943 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp yan yattı. Araçta bulunan sürücü dahil 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı