Haberler

Sivas'ta refüjdeki ağaca çarpan araç yan yattı, sürücü dahil 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ta refüjdeki ağaca çarpan araç yan yattı, sürücü dahil 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde hafif ticari araç kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp yan yattı. Sürücü dahil 4 kişi yaralanırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı ve kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Sivas'ta refüjde ağaca çarparak yan yatan hafif ticari araçta sürücü dahil 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. V.S. idaresindeki 41 JB 943 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp yan yattı. Araçta bulunan sürücü dahil 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Bursa Osmangazi'de annesini rehin alan şahıs özel harekatla gözaltına alındı

Senin gibi evlat olmaz olsun! Özel harekat baskınla evden aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz her şeyi yutuyor! İngiltere'de evler göz göre göre yok oluyor

Sahildeki evler birer birer denize düşüyor! Kıyı şeridi yok oluyor
İsmail Yüksek'in kabus gecesi! 2 golde hata yaptı, bir de penaltı yaptırdı

Fener'i öz evladı batırdı! Yorumu size bırakıyoruz
Sarıyer'de göle dönen caddede akıntıya kapılmamak için yüzdü

Akıntıya kapılmamak için cadde ortasında yüzdü
Ukrayna ticaretinin bel kemiği hedefte! Rusya, İzmail Limanı'nı ve 2 gemiyi vurdu

Ukrayna ekonomisinin can damarları hedefte! Altyapıya büyük darbe
Kuşadası Körfezi'nde 3 yunus ölü bulundu! Balıkçı ağlarına takılmış olabilirler

Peş peşe kıyıya vurdular! Derilerindeki izler şüphe uyandırdı
Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede

Saatlerdir mahsur kalan isimler için tahliye botları devreye sokuldu

Fenerbahçe'de 6 farklı mağlubiyete rağmen alkışlar Oğuz Aydın'a

Gecenin tek tesellisi! Fener taraftarı sadece o yıldızını alkışladı