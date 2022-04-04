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Sivas'ta patlama 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sivas'ta patlama 4 yaralı Sivas'ta bir ikamette meydana gelen patlamada patlamada 4 kişi yaralandı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Sivas'ta patlama 4 yaralı

SİVAS - Sivas'ta bir ikamette meydana gelen patlamada patlamada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta Fatih Mahallesi 3. Sokakta gece yarısı meydana geldi. Bir ikamette meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın etkisi ile ikamette maddi hasar oluştu. Patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğu tahmin ediliyor. Yaralıların birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta patlama 4 yaralı

Sivas'ta patlama 4 yaralı

Sivas'ta patlama 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Samet Dülek - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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