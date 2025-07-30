Sivas'ta Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şarkışla ilçesi Gürçayır beldesinde meydana geldi. A.K. idaresindeki 58 ET 774 plakalı otomobil ile A.H. idaresindeki 20 ARS 815 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü A.K. ile yolcular E.D., M.H., M.H. ile durakta bekleyen R.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS