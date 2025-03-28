Sivas'ta Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı
Sivas'ta meydana gelen kazada, otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Sivas'ta otobüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
SİVAS - Sivas'ta bir otobüs ile otomobil çarpıştı, kazada iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Suşehri ilçesinde meydana geldi. R.P. idaresindeki 75 AAK 924 plakalı otobüs, S.S. idaresindeki 34 MJE 194 otomobil ile Şebinkarahisar yol ayrımında çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otobüs ve otomobilde bulunan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - 3.Sayfa