Sivas'ta Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Sivas'ta bir otobüs ile otomobil çarpıştı, kazada iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Suşehri ilçesinde meydana geldi. R.P. idaresindeki 75 AAK 924 plakalı otobüs, S.S. idaresindeki 34 MJE 194 otomobil ile Şebinkarahisar yol ayrımında çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otobüs ve otomobilde bulunan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS