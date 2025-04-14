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Sivas'ta Otobüs Sürücüsü, İnsan Cesedi İhbarında Bulundu

Sivas'ta Otobüs Sürücüsü, İnsan Cesedi İhbarında Bulundu
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Sivas'ta Doğubeyazıt'tan İzmir'e giden bir otobüs sürücüsü, Sivas Otogarı'na 20 kilometre kala bir insanın üzerinden geçmiş olabileceği ihbarında bulundu. Yapılan aramalarda parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta otogara giderken jandarmayı arayan bir otobüs sürücüsü, bir insanın üzerinden geçmiş olabileceği ihbarında bulundu. Bölgede yapılan incelemede parçalanmış bir erkek cesedine rastlanıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sularında Doğubeyazıt'tan İzmir'e gitmekte olan 34 JB 2069 plakalı Ağrı Vip firmasına ait yolcu otobüsünün şoförü A.K., Sivas Otogarı'na 20 kilo metre kala tam olarak tanımlayamadığı bir şeye çarptı. Durmayarak yoluna devam eden sürücü, jandarmayı arayarak bir insanın üzerinden geçmiş olabileceği ihbarında bulundu. Otobüs Sivas Otogarı'na girdiğinde jandarma ekipleri sürücüyü gözetim altına alarak, otobüsün yüzeyinde ve altında inceleme yaptı. Otobüste çarpma izine rastlamayan ekipler, sürücünün olayın gerçekleştiğini iddia ettiği Sivas-Erzincan karayolu Hafik ilçesi Göydün köyü yakınlarında yaralı aradı. Aramalar sırasında parçalanmış bir erkek cesedine rastlanıldı. Olay yerine giden savcı ölen şahsın kimliğinin tespiti ve ne şekilde öldüğünün anlaşılabilmesi için çalışma başlattı. Otobüs ise içerisindeki yolcularla birlikte olay aydınlatılıncaya kadar otogarda bekletiliyor. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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