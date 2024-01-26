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Sivas'ta otobüs kazasında yaralananlar hastaneye sevk edildi

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Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve kurtarma araçları sevk edildi. Vali Şimşek, kazada ölü bulunmadığını açıkladı.

Sivas'ta otobüs kazasında yaralananlar hastaneye sevk edildi

SİVAS - Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas Merkez ilçeye bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında gerçekleşti. Asarcık köyünden dönen Kadıköy Belediyesine ait Neoplan marka 34 RT 099 plakalı, cenaze yakınlarını taşıyan otobüs kar nedenle devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek otobüste 50 yolcunun bulunduğunu, 20 yolcunun hafif şekilde yaralandığını, kazada ölü bulunmadığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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