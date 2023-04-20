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Sivas'ta otobüs kazası: 8 yaralı

Sivas'ta otobüs kazası: 8 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Sivas'ta otobüs kazası: 8 yaralı Sivas'ta meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı Sivas'ta meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Sivas'ta otobüs kazası: 8 yaralı

Sivas'ta meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya kara yolu, Sivas'ın Gürün ilçesi geçişi, Suçatı mevkiinde meydana geldi. Kazada Kayseri istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. İlk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yararılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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