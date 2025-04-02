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Sivas'ta Otobüs Kazası: 2 Ölü, 25 Yaralı

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir otobüsün yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Yoldan çıkan otobüs tarlaya uçtu: 2 ölü, 25 yaralı

SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, D-200 Karayolu Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana geldi. Yalova'dan Erzincan istikametine seyir halinde olan E.C yönetimindeki 24 EE O62 plakalı yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada 30 kişi bulunan otobüste 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. Yaralılar İmranlı, Zara ve Hafik ilçe devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Sivas'ta Otobüs Kazası: 2 Ölü, 25 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - 3.Sayfa
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