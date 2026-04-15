Sosyal medyadan okullara yönelik tehdit paylaşımı yapan şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Sivas Valiliği, sosyal medyada okullara yönelik saldırı olacağına dair paylaşım yapan 10. sınıf öğrencisi E.A.'nın gözaltına alındığını açıkladı. Olaya ilişkin emniyet birimleri tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

C31K isimli sosyal medya grubunda, "Yarın Sivas'ta yeni bir haber duyacaksınız" şeklinde paylaşım yapan bir kişi polis tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "15 Nisan 2026 Çarşamba günü, bazı sosyal medya hesaplarında ilimizde okullara yönelik saldırı olacağına dair paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde meydana gelen menfur saldırıların ardından, söz konusu paylaşımlar büyük bir hassasiyetle ve titizlikle değerlendirilmiş; Emniyet birimlerimiz tarafından derhal inceleme ve araştırma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen şahıs, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce kısa sürede belirlenmiş; 2009 doğumlu, 10. sınıf öğrencisi olduğu anlaşılan, E.A ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
