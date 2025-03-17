Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi

Yasa dışı bahis soruşturmasında bir şirket daha TMSF'ye devredildi
Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi bitti! İşte ilk açıklama

DEM heyetini kabul eden MHP'den tek cümlelik açıklama
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül

Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte dillendirilmeye başlanan formül

Sivas'ta Öğrencilere Kişisel Güvenlik Eğitimi Verildi

Sivas'ta Öğrencilere Kişisel Güvenlik Eğitimi Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas İl Jandarma Komutanlığı, Altınyayla ilçesindeki ilkokullarda öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan korunma eğitimi vererek 'Tim Jandarma' çizgi filmini izlettirdi. Ayrıca, meslek tanıtım etkinlikleriyle öğrencilere jandarma teşkilatının görevleri anlatıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Altınyayla ilçesindeki Taşlıhüyük ve Kızılhüyük ilkokullarında eğitim gören öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan korunma konusunda bilgilendirme yaptı. Etkinlik kapsamında öğrencilere "Tim Jandarma" çizgi filmi de izletildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Altınyayla ilçesinde bulunan Taşlıhüyük İlkokulu ve Kızılhüyük İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere 'Kişisel Güvenlik Tedbirleri ve Suçtan Korunma Eğitimi' verildi. Eğitim kapsamında öğrencilere "Tim Jandarma" çizgi filmi izletildi. Ayrıca, Sivas İl Merkezinde bulunan Medicana Eğitim Grubu MBA Anaokulu öğrencilerine yönelik, meslek tanıtım etkinliği düzenlendi. Jandarma teşkilatının görevleri anlatılarak, öğrenciler için "Tim Jandarma" çizgi filmi gösterildi ve İz Takip Köpeği ile gösteri yapıldı. Sivas İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 11. ve 12. sınıf öğrencilerine Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) tanıtımı yapıldı. Tanıtımın ardından öğrencilere test kitabı hediye edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bütün Portekiz bu ikiliyi konuşuyor
img

Cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı
img

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi
Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü

Kendilerini uyarmaya gelen polislere böyle saldırdılar
Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi

Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.