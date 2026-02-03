Öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi, Güneykaya köyü ve Kalkım beldesi arasında meydana gelen trafik kazasında, bir öğrenci servisi kar ve buzlanmadan dolayı kayarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 10 öğrenci yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS