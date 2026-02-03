Haberler

Öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

Güncelleme:
Sivas'ın Yıldızeli ilçesi, Güneykaya köyü ve Kalkım beldesi arasında meydana gelen trafik kazasında, kar ve buzlanma nedeniyle bir öğrenci servisi şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 10 öğrenci yaralandı ve kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
