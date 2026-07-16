Sivas'ta 89 bin 559 adet kâğıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 3 şahıstan 2'si tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan şahısların üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada 14 parça halinde 89 bin 559 kullanımlık kağıda emdirilmiş Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında ilgili suçlardan işlem yapıldı. Şahıslardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Konuya ilişkin Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Sivas İl Emniyet Müdürlüğü olarak; narkotik madde ticareti, sevki veya kullanım suçunu gerçekleştiren şahıslara yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı