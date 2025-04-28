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Sivas'ta Motosikletli Polis Ekipleri Kaza Yaptı, İki Polis Yaralı

Sivas'ta Motosikletli Polis Ekipleri Kaza Yaptı, İki Polis Yaralı
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Sivas'ta şüpheli bir aracı takip eden motosikletli polis ekibinin, karşı yönden gelen bir araçla çarpışması sonucu iki polis memuru yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Sivas'ta şüpheli bir aracı takip eden motosikletli polis ekibi aynı istikamette gitmekte olan bir araçla kazaya karıştı, kazada motosiklette bulunan 2 polis yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Kemal İbni Humam Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. F.D. isimli polis memuru ve ekip arkadaşı T.D., F.D tarafından kullanılan motosikletle şüpheli bir aracı takip ederken karşı aynı istikamette gitmekte olan H.H.Ö sevk ve idaresindeki 32 LK 278 plakalı Fiat marka ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. Yaralı memurlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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