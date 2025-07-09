Sivas'ta Motosikletin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Motosikletin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İmranlı ilçesinde bir motosikletin çarpması sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan İsmet Dönmez hayatını kaybetti. Motosikletli yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan yönüne seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 DTZ 38 plakalı motosiklet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan İsmet Dönmez'e çarptı. Metrelerce savrulan Dönmez olay yerinde hayatını kaybederken motosikletli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli ambulansla hastaneye kaldırılırken Dönmez'in cansız bedeni morga götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Adana Demirspor taraftarları, kulübün 884 milyon TL borcu için yardım kampanyası başlattı

Türk futbolunun çınarı '884 milyon TL' borç için yardım bekliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü televizyon yıldızı evinde öldü! Çürümüş cesedi 20 gün sonra bulundu

Ünlü televizyon yıldızı evinde öldü! Çürümüş cesedi 20 gün sonra bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.