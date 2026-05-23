Park halindeki cipe çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas'ta motosikletin park halindeki cipe çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet Yavuz Polat (17) idaresindeki 58 AHN 992 plakalı motosiklet, park halindeki 58 HB 999 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken yolcu konumunda bulunan Z.D. (16) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı