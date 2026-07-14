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Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç, 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç, 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Sivas'ta motosikletin kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki İsmail Mete Gelöz, 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Sivas'ta motosikletin kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpmasının ardından meydana gelen kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede 21 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, 24 Haziran 2026 tarihinde Kaleardı Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. M.A. idaresindeki 58 AGR 089 plakalı motosiklet, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Refüjde bulunan ağaca çarpan motosiklet, ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.A. ile arkasında yolcu olarak bulunan İsmail Mete Gelöz (19) yola savruldu. Karşı şeride savrulan sürücü ve yolcuya bu sırada seyir halindeki araçlar çarptı. Ağır yaralanan İsmail Mete Gelöz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakım ünitesinde 21 gündür yaşam mücadelesi veren Gelöz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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