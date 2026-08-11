Haberler

Sivas'ta Minibüs Devrildi: 7 Yaralı

Sivas'ta Minibüs Devrildi: 7 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın İmranlı ilçesinde Van'dan Ankara'ya giden bir minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar İmranlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Van'dan Ankara'ya gittiği öğrenilen 03 AAE 222 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Doğançal köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan sürücü ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda 467 'evet' oyuyla kabul edildi

Türkiye'nin beklediği çerçeve yasa Meclis'te rekor oyla kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolombiya depreminde can kaybı 70’i aştı

7,4 büyüklüğündeki depremle sarsılan ülkede can kaybı artıyor

Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı

Neredeyse her evde var! Bomba gibi patladı, 6 kişi yaralandı
Vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı

Halkı canından bezdiren kokunun kaynağı İYİ Partili vekil çıktı
'Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar

"Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar
Osimhen için gözünü kararttılar! Yeni teklif 150 milyon euro

Ve korkulan oldu! Şimdi ne yapacaklar
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar: İYİ Partili Türkoğlu kürsüden güçlükle indirildi

Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! Kürsüden güçlükle indirildi
Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı