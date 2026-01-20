Haberler

Sahte tapu ile hazine arazilerini satışa çıkaran memur görevden uzaklaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Kangal ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde görevli bir memur, sahte tapu düzenleyerek hazine arazilerini usulsüz bir şekilde satışa çıkarması sonucu görevden uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta bir memur, sahte tapu hazırlayarak hazine arazilerini satışa çıkarınca usulsüzlüğün tespit edilmesi sonrası görevinden uzaklaştırılarak gözaltına alındı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde görev yapan M.D. isimli şahıs evrakta sahtecilik yaparak, hazine arazilerini usulsüz şekilde satışa sundu. Arazileri satın alan kişilerden para toplayan M.D., görevinden uzaklaştırıldı. Resmi evrakta sahtecilik yapan şahıs hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Adli ve idari soruşturma sürüyor

Konuya ilişkin Kangal Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı medya organları ve sosyal medya mecralarında ilimiz Kangal ilçesinde bazı hazine arazilerinin satışa çıkarıldığı iddiaları üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda, Kangal Tapu Müdürlüğü'nde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan M.D. isimli personel hakkında, 'resmi evrakta sahtecilik' iddiası nedeniyle 13.01.2026 tarihinde Kaymakamlık makamı tarafından görevinden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Konuya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu adli ve idari süreçler, Kaymakamlığımız ve Valiliğimiz tarafından titizlikle ve mevzuat çerçevesinde sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'yi zora sokacak teklif
Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu
Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'yi zora sokacak teklif
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?

Sadettin Saran'ı kızdıran olay: Kulüp içinde...
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin